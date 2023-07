Piango in Discoteca | il nuovo singolo di Mara Sattei

(Di venerdì 21 luglio 2023) Esce oggi ildiin”, prodotta da Takagi e Ketra, e arrivata dopo l’uscita di “Tasche”. Il brano, a discapito del sound che lo rende già una hit radiofonica, racconta la malinconica sensazione della fine di una storia. Sensazione che però non si riesce a scrollare nemmeno durante quella che dovrebbe essere un’allegra serata con gli amici in. Come ha dichiarato la stessa, attualmente in tour dopo aver aperto i concerti dei Coldplay nelle date di San Siro: “Inè un brano nato di getto, in un pomeriggio. Con Takagi & Ketra ci siamo subito presi bene, lo abbiamo chiuso in due giorni, avevamo capito fin dall’inizio che ...

