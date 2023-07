(Di venerdì 21 luglio 2023)oggi nella Sala consigliare del Comune dila 9ªdel GIS, le Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali, in programma dal 5 al 7 Ottobreal. A introdurre la più grande manifestazione europea dedicata alle nuove proposte e alle innovazioni tecnologiche del mondo del sollevamento di materiali, lavoro in quota, movimentazione industriale e portuale e trasporti eccezionali, forte di oltre 400 espositori confermati, la Sindaca diKatia Tarasconi, il Presidente di Confindustria, Francesco Rolleri, il Presidente diGiuseppe Cavalli, Gianenrico Griffini, redattore di “Allestimenti & Trasporti’ nonché presidente ...

... edizione del GIS, le Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali, in programma dal 5 al 7 Ottobre 2023 al. A introdurre la più grande manifestazione europea dedicata ......MEMES - LA VITA È TROPPO BREVE PER NON ESSERE PIACENTINI! L'irriverenza e l'ironia di... Ore 19:30 - Largo Battisti VENERDÌ PIACENTINI - MOTOR11EDIZIONE Torna la grande esposizione a ...I giudici si sono soffermati sulla situazione 'non particolarmente florida' di alcune società del settore fieristico, come '' e 'BolognaFiere'. Come è noto la maggioranza del pacchetto ...

Piacenza Expo, presentata edizione Gis 2023 Adnkronos

(Adnkronos) – Presentata oggi nella Sala consigliare del Comune di Piacenza la 9ª edizione del GIS, le Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali, in programma dal 5 al 7 Ottobre 2 ...Presentata oggi 21 luglio nella Sala consigliare del Comune di Piacenza la 9ª edizione del GIS, le Giornate Italiane del ...