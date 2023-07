Peschiera | Canino | «Fratelli d’Italia rimarrà al fianco di Forza Italia e Lega per garantire alla cittadinanza la solidità di governo che merita»

... via Cavalier Senzio, strada di Colle Marcone, strada Costa Della Vecchia, strada Fosso, ... strada Fontanelle, via Fonte Ricciuti, strada Sant'Ilio, strada Marcantonio, strada, via ...... via Cavalier Senzio, strada di Colle Marcone, strada Costa Della Vecchia, strada Fosso, ... strada Fontanelle, via Fonte Ricciuti, strada Sant'Ilio, strada Marcantonio, strada, via ...... via Cavalier Senzio, strada di Colle Marcone, strada Costa Della Vecchia, strada Fosso, ... strada Fontanelle, via Fonte Ricciuti, strada Sant'Ilio, strada Marcantonio, strada, via ...

Peschiera, Canino: «Fratelli d'Italia rimarrà al fianco di Forza Italia e ... 7giorni

Il Presidente del circolo cittadino dei meloniani, cerca di buttare acqua sul fuoco approvando la linea del Vicesindaco: «È nostra intenzione sostenere Andrea Scarpato, attualmente capogruppo in Consi ...