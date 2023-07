Peschiera | Andrea Scarpato è il nuovo assessore | oggi pubblicato il decreto a firma Stefania Accosa sull’Albo pretorio

... Giavera del Montello e Ponzano, e 13 nel veronese tra Castelnuovo del Garda,, ... Intanto l'anticiclone africano Caronte ha raggiunto il suo picco, secondoGarbinato del sito www.... in convenzione con i comuni, i più interessanti riguardanodel Garda e Valeggio, ...2% di perdite idriche, un dato superiore alla media nazionale del 42 %", mette in risaltoTonolli , ...... sulle acque meteoriche, in convenzione con i Comuni, i più interessanti riguardanodel ...2% di perdite idriche, un dato superiore alla media nazionale del 42 %", mette in risalto...

Peschiera, Andrea Scarpato è il nuovo assessore, oggi pubblicato il ... 7giorni

È Andrea Scarpato il nuovo assessore di Peschiera Borromeo. Così ha stabilito la vicesindaco Stefania Accosa. L’esponente, di 33 anni, appartiene all’anima civica (lista “Moretti Sindaco”) della ...RIETI - Il Valle del Peschiera apre con il botto il mercato estivo. Colpo da 90 per i rossoblù: dall'Amatrice ecco Simone Colangeli. L’ attaccante classe ‘94, ex ...