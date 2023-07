Pescara | Zeman | “Vogliamo vincere e divertire Addio Rafia non è un problema”

Intervenuto in conferenza stampa, Zdenekha parlato della nuova stagione e di come ilha intenzione di affrontarla. L'allenatore ha posto gli obiettivi: "Gli addii di Lescano e Rafia non saranno un problema, noi puntiamo a ...- L'obiettivo dichiarato è quello di vincere il campionato. E non potrebbe essere altrimenti dopo la semifinale play off persa ai rigori ad inizio estate.è stato chiaro: 'Sono restato ...Queste le parole di: ' Sono rimasto aperché mi trovo bene ed ho ancora tanto entusiasmo. Io voglio vincere. Noi dobbiamo partire solo per vincere, poi dipende da come andrà la ...

Rafia saluta Pescara: "Zeman mi ha insegnato una visione diversa del calcio" Pianetalecce

Hasa miglior giocatore dell’Europeo U19 vinto dall’Italia: la Uefa premia il talento della Juve. Il comunicato Hasa della Juve Primavera è stato eletto miglior giocatore dell’Europeo U19 vinto dall’It ...Calciomercato Juve, un giovane della Next Gen “snobba” il Pescara di Zeman. Ultime sulla situazione di mercato Il calciomercato della Juve è attivo anche sul fronte dei giovani da far maturare in pres ...