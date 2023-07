Pereyra | nessun trasferimento all’Inter! Ma resta in Serie A – Sky

(Di venerdì 21 luglio 2023)dopo aver lasciato l’Udinese da svincolato, è stato a lungo proposto all’Inter dal suo procuratore, e anche dopo un lungo corteggiamento dalla Turchia, secondo Sky Sport il calciatore ha deciso di accettare l’offerta di un’altra squadra. NIENTE INTER – Niente Inter e neanche Turchia, per l’ex centrocampista dell’Udinese svincolatosi a zero, Roberto, c’è ancora laA nel suo imminente futuro. Secondo quanto riportato dagli studi di Sky Sport, il calciatore a lungo proposto ai nerazzurri ha detto sì al Torino. Accordo molto vicino tra le parti. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

L'Udinese sa che perderà Roberto "El Tucu" Pereyra. Ad oggi il calciatore è conteso tra due team del nostro campionato. Ecco tutti i dettagli ...Pozzo rischia di rifare il centrocampo se parte anche il serbo. Per il quale si può scatenare un’asta: si parte da 30 milioni ...