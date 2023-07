Perché Patrick Zaki ha rifiutato il volo speciale del governo e scelto uno di linea

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 21 luglio 2023), dopo aver ricevuto la grazia dal presidente egiziano Sisi in seguito alla condanna iniziale di tre anni di carcere, è stato rilasciato dalla Direzione di Polizia della Mansura e, nella giornata di domani, 22 luglio 2023, tornerà in Italia. Secondo alcune fonti qualificate consultate dall’Ansa, l’attivista hailofferto dalitaliano per il suo rientro, scegliendo di non incontrare le autorità dell’esecutivo di Roma. “La reputazione dei difensori dei diritti umani – ha spiegato Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International – Si basa sulla loro indipendenza dai governi”, cercando di fare chiarezza in merito alla decisione presa dadi tornare in Italia con undi ...