Perché Lorenzo Musetti sta perdendo posizioni nel ranking ATP nonostante la semifinale a Bastad

Leggi su oasport

(Di venerdì 21 luglio 2023)si è spinto fino alle semifinali del torneo ATP 250 di, in Svezia, dove affronterà il numero 1 del tabellone, il norvegese Casper Ruud: l’azzurro finora ha incamerato 90 punti, ma lunedì 24 luglio ne scarterà 500, relativi al torneo vinto ad Amburgo nel 2022., numero 3 del seeding, che lunedì 17 era 16° con 2290 punti, si riporta così a quota 1880, scivolando però al 18° posto: col prosieguo del torneo l’azzurro non potrà migliorare (né peggiorare) ulteriormente in termini di posizione, ma potrà conquistare altri 160 punti. Vincendo il match delle semifinali l’azzurro si porterebbe a quota 1940, conquistando così l’accesso all’ultimo atto, infine un successo nel torneo lo porterebbe a quota 2040. Con l’eliminazione di Zverev, inoltre, il tennista toscano è certo anche del fatto che ...