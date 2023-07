Perché la Procura di Roma ha aperto un’inchiesta sulla morte di Andrea Purgatori

(Di venerdì 21 luglio 2023) Nelle ultime ore, la famiglia di, scomparso lo scorso 19 luglio a causa di una grave forma tumorale (di cui non si conoscono ulteriori dettagli), ha scelto di rivolgersi alladiche, nella giornata di oggi, 21 luglio 2023, ha avviatoper omicidio colposo. I parenti del giornalista, infatti, hanno presentato una denuncia relativa alla presunta diagnosi errata ricevuta dal conduttore di La7, seguita da cure e prestazioni mediche non adeguate. Nelle prossime ore, ladisporrà l’autopsia e verranno analizzate anche le cartelle cliniche del caso. La notizia è stata diffusa dai legali della famiglia: “A seguito di denuncia – recitano le parole degli avvocati riportate all’interno di un comunicato – Il Nas dei ...

I familiari hanno presentato una denuncia alladi Avezzano con la richiesta dell'esame ... 'Con un tempestivo soccorso sarebbe ancora vivo' 'Non si capiscecon quella patologia mio papà ...Laha aperto un'inchiesta per 'lesioni colpose' provocate da incuria o cattiva manutenzione,... ma sono stati evacuati immediatamente, ha detto il prefetto Laurent Nunez, 'sono stati ...Dopo di che, come abbiamo visto, si è mossa anche ladi Padova. Insomma, gli unici ... così come lo stato giuridico non uniforme delle famiglie omogenitoriali, sono possibilil'Italia, a ...