Perché indagano sulla morte di Andrea Purgatori

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 21 luglio 2023) Due individui, un medico e un tecnico, che lavorano in un centro di diagnosi medica di Roma, sono stati aggiunti nel registro degli indagati in un’indagine iniziata dal Pubblico Ministero della città, a seguito di una denuncia presentata dai parenti in merito alladi, avvenuta il 19 luglio a causa di una malattia oncologica. L’accusa rivolta nei loro confronti è di omicidio colposo. Gli investigatori stanno raccogliendo tutte le informazioni, inclusi i dossier medici di, da ogni struttura, sia pubblica che privata, in cui il giornalista ha ricevuto cure. L’attività investigativa è affidata ai Carabinieri del Nas. Secondo quanto raccolto dai familiari die presentato alla Procura di Roma, esistono numerose circostanze che hanno portato ...