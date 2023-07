Perché grandina in Veneto? Il meteorologo | «È tutta colpa del Cape»

Leggi su open.online

(Di venerdì 21 luglio 2023) Inda qualche tempo è possibile assistere a un fenomeno atmosferico curioso: cadono chicchi di grandine grandi come palle da tennis. Nella regione la grandine ha colpito in particolare le aree dei comuni di Montebelluna, Cornuda, Crocetta del Montello e Pederobba, in provincia di Treviso. Oltre 100 le persone ferite, con traumi determinati dai chicchi di ghiaccio, da cadute e da rotture di vetri. Ma? Lorenzo Tedici,del sito IlMeteo, spiega oggi in un’intervista al Corriere della Sera che è «del». Convective available potential energy Tedici spiega che l’acronimo sta per «Convective available potential energy». Si tratta dell’energia potenziale disponibile a sollevare una massa d’aria. «Quando la massa d’aria ...