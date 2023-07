Per Silvio Berlusconi provavo amore | impensabile | il vip che esce allo scoperto

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 luglio 2023) Poche sono le persone ideologicamente libere in questo Paese e Pupi Avati è una di queste. Una libertà pagata cara sulla propria pelle. Pupi Avati, lei è uno dei pochi registi che è riuscito a fare una strepitosa carriera pur non essendosi mai dichiarato di sinistra. Ci parli di lei, di cosa pensa della politica di oggi e come ha conciliato il suo lavoro con il suo essere non schierato. «Voglio partire dicendo che l'Italia è un paese antidemocratico perché non ti permette di non appartenere. Io faccio parte di quel 45% delle persone astenute della politica, quelli che si trovano in imbarazzo, che vivono quelle grandi titubanze, che non riconoscono un'appartenenza politica. Quelli che vogliono preservarsi la possibilità di avere una propria idea che non trova espresso in questo antagonismo così netto. Le persone hanno la necessità di prodursi dei nemici, qualcuno contro cui battersi ...