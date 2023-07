Per la ' strage di Samarate' condannato all' ergastolo Alessandro Maja

(Di venerdì 21 luglio 2023) AGI - La Corte d'Assise di Busto Arsizio haall'ergastolo e a 18 mesi di isolamento diurno Alessandro, il designer che uccise a martellate la notte tra il 3 e il 4 maggio 2022 la moglie Stefania Pivetta, 56 anni, e la figlia sedicenne Giulia nella villa di famiglia a(Varese) e ridusse in fin di vita l'altro figlio, Nicolò. I giudici hanno accolto la richiesta della Procura. Chi è l'architetto 'perbene' che ha sterminato la famiglia "Milanese di nascita, cresciuto tra i caffè milanesi, maturando un'esperienza pluriennale nella progettazione degli stessi", così si descrive Alessandroin una breve biografia riportata sul sito (ora offline) dell'atelier di progettazione per locali del Food&Beverage con sede sui Navigli a Milano e da lui stesso fondato. Un progettista "vulcanico di ...

Strage di Samarate la Corte d'Assise di Busto Arsizio ha condannato Alessandro Maja alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno 18 mesi. La sentenza è arrivata oggi, venerdì, dopo 5 ore ...

Il processo per la strage di Samarate si è concluso con la condanna all'ergastolo e 18 mesi di isolamento nei confronti di Alessandro Maja, 57 anni: l'uomo la notte tra il 3 e il 4 maggio 2022 uccise ...