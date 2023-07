Per “Eva” mobilitati quasi mille bambine e bambini tra Perugia | Terni ed online

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 21 luglio 2023) Sono stati circa 150che si sono presentati al casting di(che si sono tenuti lo scorso martedì presso la Biblioteca Agusta), 260 a quello di(mercoledì 19 presso il Centro Multimediale) e 500 le domandepervenute (le candidature scadranno domenica 23 luglio) per prendere parte al film drammatico, dal titolo provvisorio “Eva”. La pellicola, per la regia di Emanuela Rossi e prodotta da Courier Film, sarà girata tra l’Umbria ed il Lazio da ottobre 2023 ed è una delle vincitrici del bando per il sostegno alle imprese audiovisive “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021-2027 – Umbria Film Fund 2022”, finanziato dalla Regione Umbria. I casting disono stati supportati logisticamente ed organizzativamente ...