Pellacani | un ottimo 5° posto dai 3 metri | Bertocchi 12a | Giovannini e Larsen out dai 10

(Di venerdì 21 luglio 2023) Ai Mondiali di Fukuoka matura unquinto(308.15) per Chiaranella finale dal trampolino olimpico (3). L'azzurra disputa una gara regolare e si conferma in grande ascesa. ...

Ai Mondiali di Fukuoka matura unquinto posto (308.15) per Chiaranella finale dal trampolino olimpico (3 metri). L'azzurra disputa una gara regolare e si conferma in grande ascesa. Quarta dopo il primo doppio e ...L'Italia schiera Eduard Cristian Timbretti Gugiu, Sarah Jodoin Di Maria, Chiarae Lorenzo Marsaglia, pronti a dare il meglio per conquistare unpiazzamento. Chi salirà sul podio e ...L'Italia schiera Eduard Cristian Timbretti Gugiu, Sarah Jodoin Di Maria, Chiarae Lorenzo Marsaglia, pronti a dare il meglio per conquistare unpiazzamento. Chi salirà sul podio e ...Dopo l'oro nel sincro, Chen Yiwei e Chang Yani si dividono anche il primo ed il secondo gradino del podio nell'individuale dai tre metri ai Mondiali di Fukuoka. La Cina piazza un'altra doppietta e con ...Ai Mondiali di Fukuoka il Settebello batte anche la Cina, nei tuffi Pellacani e Bertocchi fuori dal podio nel trampolino individuale 3 metri. Alle 12:30 la finale del team sincro ...