Pavoletti | «Se siamo in A il merito è di Ranieri Ha un tocco magico La sua dote migliore è l’umiltà»

(Di venerdì 21 luglio 2023) La Gazzetta dello Sport intervista Leonardo, l’eroe della promozione in Serie A del Cagliari grazie al suo gol nei minuti di recupero contro il Bari, l’11 giugno scorso.ricorda quel momento: «Mi rivedo fuori dal San Nicola con la mia birretta. E pensavo alla notte di Venezia dell’anno scorso. Si piangeva, increduli per una retrocessione assurda e ora, invece, si era in festa per un popolo al quale sono legato dal 2017. Di gol nel finale ne ho fatti, col Varese, ai playout di C, al Genoa contro il Sassuolo, ma questo è un’altra cosa. Anche se io ho fatto l’1%: pochi minuti, un pallone e gol, ho cercato di capire dove andava il cross messo da Zappa. Ma senza il 99% fatto da altri non sarebbe accaduto».racconta: «Il presidente Giulini mi ha detto alla fine della partita di Bari che sentiva che l’avrei ...

