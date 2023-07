Pavoletti | Se siamo in A il merito è di Ranieri Ha un tocco magico La sua dote migliore è l' umiltà

(Di venerdì 21 luglio 2023) ... scopre in te qualità che poi metti in campo" Ci Bari 11/06/2023 - play off serie B / Bari - Cagliari / foto Carmelo Imbesi/Image Sport nella foto: gol LeonardoLa Gazzetta dello Sport ...

parla di alcuni dei suoi compagni: Lapadula, Nandez, Luvumbo, Dossena e Oristano: "Lapa è bravo.diversi, ma ora possiamo giocare insieme. Fatto un gol ne vuol fare subito un altro. ...Sono 40 - 42 gradi e facciamo allenamenti doppi, che servono a ritrovare il ritmo a cui... Ho trovato giocatori come Lapadula,, che sanno veramente bene come si gioca in A, come si ...Nel caso del Cagliari si è trattato del minuto novantaquattro con la rete di; un gol che ...di fronte ad un tecnico che si è sempre adattato alla sua squadra portando, però, delle ...Leonardo Pavoletti, capitano e attaccante del Cagliari, ha così parlato in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport Leonardo Pavoletti, capitano e attaccante del Cagliari, ha rilasciato un’i ...L’attaccante del Cagliari Leonardo Pavoletti, attaccante rossoblù, commenta il ritorno in Serie A e il suo momento personale (Fonte: La Gazzetta dello Sport) CUORE. “Il gol di Bari Mi scrisse l’ex ds ...