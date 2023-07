Paura per il portiere Donnarumma | rapinato nella sua casa di Parigi

(Di venerdì 21 luglio 2023) Ildel Psg Gianluigie la sua fidanzata Alessia sono stati rapinati la scorsa nottein cui vivono a. Lo ha confermato una fonte vicina alla coppia, confermando le informazioni del sito Actu17.e la compagna, portati in un ospedale dopo l'aggressione, sono stati legati da «diverse persone » nel loro appartamento nell’ottavo distretto della capitale...

