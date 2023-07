Paura per Donnarumma e la compagna | rapinati in casa a Parigi

(Di venerdì 21 luglio 2023) AGI - Brutta avventura per il portiere del Paris Saint Germain, Gianluigi, e per laAlessia Elefante: i due sono statinel loro domiciliono la notte scorsa. La coppia è stata immobilizzata da alcuni individui che sono penetrati nell'appartamento, sito nell'ottavo arrondissement della capitale. Dopo la rapina i due sono ricorsi a cure ospedaliere. Indaga la Brigade de repression du banditisme (BRB) della polizia giudiziaria francese.

