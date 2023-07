Patrizia Rossetti commenta l’addio di Barbara d’Urso a Mediaset

dice la sua sul caso legato all'addio di Barbara d'Urso a Mediaset . Come si poteva immaginare, la question sta ancora facendo discutere. Barbarella è stata un volto protagonista ...Tra questi c'è(64 anni), ex GfVip, showgirl e conduttrice radiofonica che, in una diretta su Instagram con Elenoire Ferruzzi (47 anni), ha confessato cosa ha pensato appena ...Si tratta di, la quale durante una recente diretta Instagram con l'ex Vippona Elenoire Ferruzzi ha voluto commentare gli ultimi risvolti professionali di Barbara d'Urso....

Patrizia Rossetti sulla frattura tra Barbara D'Urso a Mediaset: Ci sarebbe voluto più garbo Fanpage.it

Patrizia Rossetti è intervenuta pubblicamente in difesa di Barara D'Urso dopo l'addio della conduttrice a Mediaset.Patrizia Rossetti ha commentato l'addio di Barbara D'Urso da Mediaset: in passato anche lei e la Folliero hanno ricevuto lo stesso trattamento.