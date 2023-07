Patrick Zaki rifiuta il volo di Stato | slitta l' arrivo in Italia

(Di venerdì 21 luglio 2023) «La sensazione migliore è la libertà».sembra quasi non credere ancora alla sua scarcerazione. Dopo la grazia presidenziale in Egitto, arrivata con la mediazionena, lo studente cerca di riprendere in mano la sua vita rimasta sospesa per oltre tre anni e di pianificare il suo imminente futuro: tornare a Bologna il prima possibile ("il sogno tanto atteso», lo descrive in un tweet),...

Mentre a Bologna è tutto pronto per accogliere domenica il ricercatore egiziano, lo stesso ha precisato che arriverà in Italia con un volo di linea, rifiutando, quindi, l'offerta del governo italiano che si era detto disponibile a mettere a sua disposizione un volo ...La festa deve aspettare. "Solo un paio di giorni", scrivenel tweet con cui annuncia che, contrariamente a quanto previsto, non sarà a Bologna oggi per un ritardo nella preparazione dei documenti di revoca del suo divieto di viaggio. Abbonati ...A meno di 48 ore dalla grazia concessa dal presidente egiziano al - Sisi , il rientro in Italia diera diventato terreno di scontro politico. Lo studente avrebbe infatti declinato l'offerta del governo di salire a bordo di un volo speciale messo a disposizione dall'esecutivo. Una ...

Patrick Zaki in Italia “tra un paio di giorni”. Rifiutato volo speciale del governo Sky Tg24

Il vicepremier Antonio Tajani mette una pezza sul caso montato del ritorno di Patrick Zaki in Italia. La scelta del ricercatore egiziano, di tornare con un volo di linea e non con il volo di Stato, av ...Tempi ancora incerti per il rientro di Patrick Zaki in Italia. Se inizialmente il ricercatore egiziano era atteso a Bologna per sabato, infatti, con un tweet ...