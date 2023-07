Patrick Zaki libero dopo la grazia in Egitto | domani in Italia e poi il matrimonio

(Di venerdì 21 luglio 2023) Il neolaureato dell’Alma Mater di Bologna ha potuto lasciare il commissariato di polizia dove era trattenuto dal 18 luglio, quando aveva ricevuto la condanna a tre anni di carcere per diffusione di notizie false attraverso un articolo. Ha ricevuto laricevuta dal presidente al-Sisi, l’attivista è tornato in libertà.22 luglio sarà sarà inin- Photo Credits Il Resto del Carlinodovrebbe arrivare in22 luglio. Appena finite le pratiche burocratiche, il neolaureato potrà salire su un volo per ...

Con questo postha iniziato la sua ritrovata libertà. 'Ora sono libero, voglio tornare in Italia il prima possibile' 'Il processo finalmente è finito e sento che ho il diritto di tornare ...ROMA " "E' stato come andare sulle montagne russe. Ma ora posso finalmente dire che è uno dei momenti più belli della mia vita". Così, in un'intervista al Corriere della Sera,, finalmente libero. "Sono sollevato, decisamente " dice - . Avevo un macigno che mi impediva di respirare. Ci sono stati momenti in cui ho temuto che fosse tutto finito. Quando mi hanno ...Leggi Anche, i tre anni e mezzo di incubo giudiziario tra infiniti rinvii, ostacoli alla difesa e sofferenze in carcere Fino alla vigilia dell'attuale sanguinosissima guerra avremmo ...

Egitto, Patrick Zaki torna libero: "Grazie al governo italiano, sabato mattina sarò a Bologna" TGCOM

Patrick Zaki è libero e domani farà il suo rientro in Italia, ma è polemica sul volo di linea che ha deciso di prendere ..."Sono felice che il calvario iniziato da febbraio 2020 sia finito". Pensa positivo Patrick Zaki, dopo la grazia concessa dal presidente egiziano Al-Sisi, e in partenza per Bologna e si augura che fini ...