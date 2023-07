Patrick Zaki | la sua storia | chi è e cosa ha fatto

(Di venerdì 21 luglio 2023) Neolaureato all'università di Bologna, è dove vuole tornare per proseguire le sue ricerche, dopo 22 mesi di carcere e 18 udienze per aver espresso le proprie opinioni online

Condannato lo scorso 19 luglio a tre anni di reclusione,ha ricevuto la grazia presidenziale dal Abdel Fattah al - Sisi nella giornata di ieri e ora è pronto a tornare in Italia. È lo stesso attivista, da poco laureatosi all'università di ...Mentre a Bologna è tutto pronto per accogliere domenica il ricercatore egiziano, lo stesso ha precisato che arriverà in Italia con un volo di linea, rifiutando, quindi, l'offerta del governo italiano che si era detto disponibile a mettere a sua disposizione un volo ...Perprima tappa a Milano, poi a Bologna. Arriverà domani in Italia il ricercatore egiziano che ha lasciato il carcere in seguito alla grazia concessagli dal presidente egiziano al Sisi. Una ...

Slitta per motivi puramente burocratici il rientro di Patrick Zaki in Italia previsto per domani. I piani sono lievemente cambiati perché i documenti ufficiali per la revoca del divieto di viaggio sar ...Roma, 21 lug. (askanews) - "C'è un leggero cambiamento nei piani poiché è venuto alla nostra attenzione che i documenti ufficiali per revocare il divieto di ...