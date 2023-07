Patrick Zaki | Cambio di piani | a Bologna tra un paio di giorni - Amnesty | rientro con volo linea non è contro il governo

- spiegano dall'associazione - da quando ha potuto riprendere la parola ha ripetutamente ringraziato il governo italiano l'ambasciata italiana a Il Cairo'.torna in Italia. E si sposa. Lo ha annunciato il ricercatore egiziano, finalmente libero dopo la grazia concessa dal presidente al - Sisi, spiegando che arriverà a Bologna nei prossimi ...Lo ha scritto su Twitter

Patrick Zaki in Italia “tra un paio di giorni”. Rifiutato volo speciale del governo Sky Tg24

Patrick Zaki dovrà aspettare domenica per rientrare in Italia, quando arriverà la revoca ufficiale del divieto di viaggio. Lo fa sapere su Twitter l’attivista, che spiega il motivo dello slittamento d ...Il ricercatore non vuole incontrare le autorità italiane. 'Domattina a Bologna per coronare il sogno tanto atteso' dice. Amnesty: 'Il volo di linea scelta di indipendenza, non di opposizione' (ANSA) ...