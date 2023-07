Passa a Vodafone da Poste italiane | 150 GB e tutto illimitato da 7 | 99€

(Di venerdì 21 luglio 2023)da, da altri determinati operatori virtuali e da iliad. Cononline puoi attivare la tua nuova SIM in pochi minuti e scegliere tra diverse opzioni di piano, dati, chiamate e SMS. Le offerte mobile per chisono caratterizzate da un ottimo rapporto qualità-prezzo e da alcuni vantaggi esclusivi, come la possibilità di navigare in 5G. Attiva Fibracasa: le migliori offerte di fibra e telefonodae altri virtualida, altri virtuali e iliad a cui è dedicata una tariffa che include chiamate ed ...

Questo pacchetto esclusivo ti garantisce ben 180 Giga di traffico dati , il tutto alimentato dall'affidabile rete. Andiamo ad approfondire i dettagli di questa promozione imbattibile!...Le limitazioni per chia Very Mobile. Scegliere Very Mobile permette di accedere ad un'... I clienti TIM,e WINDTRE, invece, non possono accedere alle offerte più vantaggiose del provider ...Grazie alla solida rete, potrete godere di una copertura del 98% sull'intero territorio nazionale . Inoltre, potrete anche utilizzare la connessione dati come hotspot e sfruttare la ...Approfittate delle offerte estive di Ho Mobile per avere ben 300GB di dati, minuti e SMS illimitati a soli 10,99€.Vodafone ha annunciato il passaggio alla fatturazione mensile per i clienti di linea fissa: dai rinnovi successivi al 21 settembre il conto telefonico Vodafone avrà cadenza mensile piuttosto che bimes ...