Partenze estive 2023 | i giorni da bollino rosso e nero | cantieri | divieti

(Di venerdì 21 luglio 2023) Milioni di italiani sono andati in ferie in questi, e sono già in viaggio sulle principali arterie autostradali, ma il bello deve ancora venire per le, che si annunciano dain alcuni weekend di fine luglio e di agosto. Ma anche il controesodo di settembre non scherza in quanto a impatto sul traffico. A questo si devono poi aggiungere i(alcuni dei quali sono inamovibili). Ci sono poi le restrizioni ai mezzi pesanti, come i camion, che in alcune giornate non potranno circolare, per limitare al massimo i disagi sulle autostrade. Le direttrici che collegano il Nord e Sud Italia più trafficate si confermano la A1 Milano-Napoli e la A14 ...

