per le borse europee, dopo il calo di ieri per oltre il 2% dei titoli tech di Wall Street. Francoforte cede lo 0,43%, mentre cede Parigi lo 0,05%. Stabile Londra che guadagna lo 0,07%. ...A Milano, il FTSE MIB è sostanzialmente stabile e si posiziona su 28.572 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri diil FTSE Italia All - Share ( Piazza Affari ), che si posiziona a 30.Il percorso e i passaggi di montagnaa Sölden alle 6:30, prevalentemente in discesa ... Discesafino a San Leonardo in Val Passiria (700 m) e poi come gran finale il Passo Rombo (2.

Partenza cauta per le borse europee su calo tech Wall Street Tiscali Notizie

I segnali di solidità arrivati dall’economia Usa potrebbero allontanare lo stop ai rialzi che molti investitori vedono alle porte ...Partenza debole per le principali Borse europee. I listini del Vecchio continente si muovono poco sotto la parità, con il Dax di Francoforte che lascia sul terreno lo 0,15%… Leggi ...