Parigi violenta | Donnarumma sequestrato | legato e rapinato in casa | hanno preso 500mila euro

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 21 luglio 2023) Gianluigie la sua compagna, Alessia Elefante, sono stato fermati, legati e derubati nella lorona stanotte. I due sono riusciti a liberarsi verso le 3 e 20 del mattino edato l’allarme entrando in un albergo di lusso dove sono state allertate le forze dell’ordine. Secondo l’agenzia Afp, la coppia, portata in ospedale dopo il fatto per accertamenti, è stata “legata” da “diverse persone” nel loro appartamento nell’8° arrondissement di. I malviventi avrebbero portato un bottino di notevole entità, si parla di. La Brigata per la repressione del banditismo (BRB) della polizia giudiziariana ha immediatamente aperto le indagini. Il furto è avvenuto poche ore prima della prima amichevole stagionale del ...