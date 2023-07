Parigi | notte di terrore per Donnarumma e compagna

Leggi su panorama

(Di venerdì 21 luglio 2023)diper Gianluigie per la. I due giovani sono stati rapinati all'interno della loro abitazione ada alcuni malviventi che si sono intrufolati nel corso della. Il portiere e la donna sono stati immobilizzati, legati mentre veniva razziato l'appartamento con un bottino quantificato intorno al mezzo milione di euro. I due sono riusciti a liberarsi solo alle 3,20 diquando si sono presentati in evidente stato di choc in un vicino albergo di lusso dove sono stati soccorsi. Successivamente sono stati trasferiti in ospedale per accertamenti.