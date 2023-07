Parigi | nella banlieue culla dell’Isis archeologhe molestate dai musulmani | “Sono in canottiera”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 21 luglio 2023), 21 lug —insultate everbalmente dai passanti di religione musulmana. La loro colpa? Lavorare in canotta sotto il sole cocente in una delle zone più islamizzate di, il quartiere di Saint-Denis sede dell’omonima cattedrale eche servì da rifugio agli attentatori del Bataclan e da sempre fucina di un gran numero di foreign fighters. Siamo a Place Jean-Jaurès, nel cuore del quartiere, dove da alcuni mesi è in corso un importante scavo archeologico . Nel sito, che si estende su una superficie di oltre 5mila metri quadrati, lavorano a ritmo incessante decine di studiosi e ricercatori, tra cui molte donne. Le quali, per sfuggire alla morsa del caldo, queste ultime lavorano in...