(Di venerdì 21 luglio 2023) Il portiere del Paris Saint Germain, Gianluigi, e laAlessia Elefante sono statinella loro, a, la scorsa notte. La coppia è stata immobilizzata da un gruppo di ladri entrati nel loro appartamento nell’ottavo arrondissement della capitale francese. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport il campione sarebbe stato legato e spogliato. Secondo le prime stime, il danno economico sarebbe intorno ai 500 mila euro. L’ex portiere rossonero e lasono riusciti a rifugiarsi in un hotel di lusso non lontano dalla loro abitazione, intorno alle 3.20 del mattino. Il personale dell’hotel ha quindi allertato la polizia e si è preso cura della coppia, sotto shock. Dopo la rapina il calciatore e lasono stati medicati in ...

... a fine mandato, ha perso l'occasione di partecipare alle prossime olimpiadi di2024. In ... Lo stesso dicasi perBuffon il quale non ha ancora dichiarato pubblicamente la decisione di ...Dopo Dubai, Kenya, Zanzibar, Bangkok,, Londra e Praga, i nostri ragazzi voleranno verso la ... Katrin, Raffaele econ altri ragazzi speciali vivranno un'emozione unica nella settimana di ......Nacra 17 (il catamarano volante) del test event di Marsiglia (prova generale dei Giochi di... Gianluigi (per tutti) e Maria hanno lavorato tutta la notte per mettere a posto la barca e ...

Parigi, Gigi Donnarumma e la compagna aggrediti e rapinati in casa Open

Per continuare a fornirti un’informazione di qualità: • Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ ...Gigi Datome è l'uomo del giorno anche quando decide di ritirarsi dalla pallacanestro giocata in campo, e non solo quando viene premiato come MVP di una finale scudetto dove ha piazzato ...