Parigi | “Donnarumma e la compagna legati e rapinati in casa”

(Di venerdì 21 luglio 2023) (Adnkronos) – Gianluigie laaggrediti einnella giornata di ieri. A riportare la notizia è l'Equipe, che cita il sito Actu 17. Il portiere italiano del Psg e lasarebbero statidai rapinatori nella loro abitazione nell'8° arrondissement della capitale francese e i malviventi avrebbero portato via un bottino del valore di circa 500.000 euro prima di fuggire.e la sua, spiega l'Equipe, sono poi riusciti a rifugiarsi in un hotel di lusso situato poco distante dalla loro abitazione intorno alle 3.20. Il personale dello stabilimento ha allertato le forze dell'ordine e preso in carico la coppia, che, in stato di choc, è stata portata in ...

