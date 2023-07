Parigi Donnarumma e la compagna aggrediti e rapinati in casa

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 21 luglio 2023) Notte da incubo per Gianluigie per la. Il portiere del Paris Saint Germain si trovava incon la fidanzata, quando ha subito una rapina la notte scorsa. La coppia è stata immobilizzata da alcuni individui che sono penetrati nell’appartamento, nell’ottavo arrondissement. L’ex rossoneroe lasarebbero state vittime di percosse da parte dei ladri che se ne sono andati con un bottino stimato attorno ai 500 mila euro. Le vittime, dopo essere state legate, sono riuscite a liberarsi e a rifugiarsi in un hotel di lusso situato non lontano dalla loro abitazione attorno alle 3:20. Il personale dell’albergo ha allertato le forze dell’ordine e si è preso cura della coppia. I due sono stati portati in ospedale per le cure del caso.