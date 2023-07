Parigi | Donnarumma e compagna aggrediti | legati e derubati per 500mila euro

(Di venerdì 21 luglio 2023) Il 24enne portiere italiano e la suasono stati portati in ospedale per le cure del caso. La Brigata per la repressione del banditismo (Brb) della polizia giudiziariana ha già aperto ...

Gianluigi Donnarumma rapinato in casa a Parigi. Notte di paura per il portiere della Nazionale e per la sua fidanzata. Un gruppo di rapinatori ha fatto irruzione nell'appartamento del calciatore. Momenti di terrore per Gianluigi Donnarumma e la sua compagna Alessia Elefante. La coppia, infatti, è stata vittima di un furto nella propria abitazione nella notte tra giovedì e venerdì.

PARIGI – Il portiere del Psg Gianluigi Donnarumma e la sua fidanzata Alessia sono stati rapinati la scorsa notte nella casa in cui vivono a Parigi. Lo ha confermato una fonte vicina alla coppia. Un gruppo di uomini ha fatto irruzione nella casa del portiere 24enne aggredendo la coppia. Il commando li avrebbe legati.