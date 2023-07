Pari opportunità | D' Elia Pd | ' addio a Bianca Pomeranzi | protagonista battaglie donne'

(Di venerdì 21 luglio 2023) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "Ho appena appreso una notizia tristissima: è morta, prima di tutto un'amica e una donna straordinariamente simpatica. Una femminista importante. È stata esperta del Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione delle discriminazioni contro le(Cedaw), dirigente della cooperazione internazionale. Unadi tante, una delleche hanno fatto la Conferenza mondiale della Nazioni Unite di Pechino del 1995. Una donna che è già nella storia delle. Un grande abbraccio a Maria Rosa Cutrufelli, la sua compagna amatissima". A scriverlo sui social è Cecilia D', senatrice del Pd e portavoce nazionale della conferenza delle Democratiche.

... possono sviluppare un portafoglio diversificato che le protegga dai rischi e offra, ...4% del PIL totale, in Germania il 67,8%, mentre in Francia tale dato èal 78,2%, quindi più del ...... già oggetto della convezione siglata con le associazioni di promozione sociale che si occupano di disabilità e con il coordinamento della Commissione comunale. L'intervento sarà ...Durante la giornata d'apertura è intervenuta anche la ministra per la famiglia, la natalità e le, Eugenia Maria Roccella: "È importante tornare al cinema perché ci racconta storie, ...