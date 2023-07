Paramonov | ' L' Ucraina non esisteva | Usa e Europa l' hanno strappata alla Russia'

...delle cause che stanno alla base dell'attuale crisi del sistema di sicurezza europeo e del conflitto in". Lo scrive il nuovo ambasciatore russo a Roma Alexei Vladimorovicin un ...... il nuovo ambasciatore della Federazione Russa in Italia, Alexei Vladimorovic. "Nelle ... "L'operazione militare speciale della Russia inè un passo obbligato che non aveva alternative....e la nuova spaccatura del Pd al Parlamento europeo sul voto relativo all'adesione dell'alla ...presidente della Repubblica ha ricevuto questa mattina al Qurinale Alexey Vladimirovich...Il nuovo ambasciatore russo in Italia Alexei Vladimorovic Paramonov parla dei contrasti dopo l'invasione dell'Ucraina ...La Russia e l'Italia sono due Paesi europei con una lunga storia di relazioni diplomatiche e di cooperazione: purtroppo, dopo le prime ...