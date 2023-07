Paolo Meneguzzi che fine ha fatto? Cosa fa ora?

(Di venerdì 21 luglio 2023)è uno degli artisti più amati a cavallo tra gli anni Novanta e Duemila. Scopriamo di seguitofa oggi. Leggi anche: Interviste POP:, il successo, il silenzio e il cggio di tornare Appena diciottenneha iniziato una carriera folgnte. La sua è la storia di un successo in...

E all'Eat Sound Festival la sfida "rock vs pop" contro il collega e amico: nessuna cover, solo due repertori a confronto di Emiliano Raffo S i scrive Eat Sound Festival , ma si può ...Lo ribadisce anche Pietro, figlio del defunto zio, ai microfoni della trasmissione " ... Fu consacrato Vescovo da GiovanniII, e divenne segretario della Prefettura degli Affari ...... Papa GiovanniII. Ma non si tratta di una novità assoluta: la posizione di Mario(ormai deceduto dopo essere stato per tanto tempo gestore di un bar alla Camera dei Deputati) era ...

Paolo Meneguzzi: "Oggi sono in pace con me stesso" Rockol.it

Il bassista e chitarrista di Concorezzo ha già preso parte a due tappe del tour del cantante italo-svizzero e ne ha in programma una terza.Dal 21 al 23 luglio, cibo, divertimento e musica con la coppia Tommasini - Meneguzzi, il tributo agli Articolo 31 e gli HornytooRinchos ...