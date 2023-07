Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli | prima vacanza da separati ma insieme a Formentera

(Di venerdì 21 luglio 2023) Gli ex coniugi anche quest'estate sono tornati nell'isola che per anni è stata il loro rifugio d'amore. D'altronde lo scorso giugno, in un'intervista esclusiva a Vanity Fair, avevano chiarito: «Siamo genitori, continueremo a fare le vacanze, manterremo le stesse dinamiche»

Un'altra estate a Formentera per Sonia Bruganelli ema niente è come ...e Sonia Bruganelli si sono lasciati: l'annuncio risale a qualche settimana fa. I due, in un comunicato, avevano detto che nonostante la separazione sarebbero rimasti vicini, insomma i ...La 'strana' coppia: Sonia Bruganelli enon sono più marito e moglie, come loro stessi hanno annunciato una manciata di settimane fa. Eppure continuano ad essere l'uno l'ombra dell'altra. Di recente hanno ultimato le ...

Paolo Bonolis "c'è ma non vuole farsi vedere": lui e Sonia Bruganelli... clamoroso Liberoquotidiano.it

Da qualche tempo circolano voci sulla separazione tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, un evento che ha avuto un risvolto sorprendente e sta suscitando notevole interesse. Curiosamente, nonostante ...Il gesto di Stefano De Martino sembra essere un segnale della rottura con Belen Rodriguez: ecco che cosa ha fatto.