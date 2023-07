Paolini-Sorribes Tormo in tv | data | orario | canale e diretta streaming Wta Palermo 2023

(Di venerdì 21 luglio 2023) Jasmineaffronterà Saranella semifinale del WTA 250 di, torneo di scena sui campi in terra battuta del capoluogo siciliano. Prosegue la settimana da sogno della tennista azzurra, che dopo due importanti vittorie ai danni di Rus e Yastremska ha estromesso dal torneo la testa di serie numero uno, Daria Kasatkina. A separarla dalla finale, la prima in stagione a livello Wta, c’è la spagnola, giocatrice estremamente ostica e capace di far fuori già due italiane come Cocciaretto e Brancaccio. L’unico precedente tra le due risale al 2015 e fu vinto da. PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMI...

Tormo affronterà domani (sabato 22 luglio, ndr) la vincente del match tra Daria Kasatkina e Jasmineper un posto in finale. "Me encanta Palermo" ha sottolineato la spagnola in ...... i match da più di 20 gameTormo - Burel (Palermo) Kasatkina -...Draw [3] Bucsa/Schoofs - Gleason/Lechemia 6 - 4 6 - 2 Moratelli/Rosatello - Anshba/Detiuc 6 - 3 6 - 0 Abduraimova/Lansere - Errani/2 - 6 4 - 6 I match di oggi Campo centrale ore 16 -...

Live Jasmine Paolini - Sara Sorribes - WTA, Palermo: Punteggi ... Eurosport IT

1 minuto per la lettura PALERMO (ITALPRESS) – Per il secondo anno consecutivo, Sara Sorribes Tormo raggiunge le semifinali dei Palermo Ladies Open. La spagnola, numero 85 del ranking Wta, ha battuto i ...Per il secondo anno consecutivo la spagnola Sara Sorribes Tormo raggiunge le semifinali dei Palermo Ladies Open ...