Paolini-Kasatkina oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Wta Palermo 2023

Leggi su sportface

(Di venerdì 21 luglio 2023) Jasminese la vedrà contro Darianei quarti di finale del WTA 250 di, torneo di scena sui campi in terra battuta del capoluogo siciliano. La toscana è reduce da due vittorie in tre set, quelle ottenute rispettivamente ai danni dell’olandese Arantxa Rus e dell’ucraina Dayana Yastremska. Per il secondo anno consecutivo potrebbe raggiungere la semifinale dell’appuntamento sul rosso siciliano, dove troverebbe una tra la spagnola Sara Sorribes Tormo oppure la francese Clara Burel. Prima, però, deve riuscire nell’impresa di domare la russa, numero undici del ranking mondiale. Quest’ultima al primo turno ha estromesso in tre set la nostra Martina Trevisan per poi lasciare soltanto quattro giochi alla qualificata connazionale Tatiana Prozorova., nonostante conduca per ...