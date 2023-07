Pantone Arcobaleno | itinerario cromatico provenzale

(Di venerdì 21 luglio 2023) Viaggiotra la Provenza e l’Occitania: dai campi di lavanda all’incantevole spettacolo delle gole, un’esperienzaNel sud della Francia, a luglio, tra la Provenza e l’Occitania, dal caldo non si sfugge: un sole ingombrante fa da guida obbligatoria, definendo perentoriamente il percorso, ma offrendo, generosamente in ricompensa, le sue meravigliose gradazioni di luce. Roussillon A Roussillon, infatti, è meglio trovarsi al mattino presto. Il silenzioso borgo collinare, dal panorama mozzafiato sulla valle, caratterizzato da piccole case rosate con le viti attorcigliate a porte e pergole, ospita il “Sentier des Ocres”. Qui, la Natura regala un paesaggio fantastico. Nel saliscendi della collina, la terra si trasforma: da “cipria” diviene pietra e avvampa; le rocce si stagliano verso l’alto e, simili ...

Scelto anche come colore2023 nella sua sfumatura viva magenta , si presta a raffinati ... che rendono ancora più complicati gli styling. Il segreto, in questo caso, è scegliere ...Scelto anche come colore2023 nella sua sfumatura viva magenta , si presta a raffinati ... che rendono ancora più complicati gli styling. Il segreto, in questo caso, è scegliere ...