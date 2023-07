Pamela Prati | nuovo giovanissimo fidanzato | storia combinata secondo alcune voci | ecco il motivo

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 21 luglio 2023), volto noto della TV, è al centro del gossip per la presunta relazione con il modello ventenne Simone Ferrante. Alcuni rumors parlano di un fidanzamento combinato per via dell’orientamento sessuale di lui, nota showgirl della televisione di qualche anno fa, è tornata nuovamente alla ribalta dei media per una love story che sta facendo molto parlare di sé. Questa volta, la protagonista della narrazione sentimentale è il modello ventenne Simone Ferrante, con il quale sembra aver instaurato una relazione molto particolare, soprattutto considerando l’enorme differenza di età tra i due. Le foto pubblicate dal settimanale Diva e Donna mostranoe Simone Ferrante in atteggiamenti intimi, in piena serata romana. I due passeggiano ...