Pamela Prati | il fidanzato Simone Ferrante esiste ma è gay? Potrebbe essere bisessuale | però…

Leggi su donnapop

(Di venerdì 21 luglio 2023) Un vecchio detto dice che il lupo perde il pelo ma non il vizio, eè decisamente una lupa di alto livello; nonostante l’amore incondizionatamente trash che ci lega a lei e alle sue vicende sentimentali rocambolesche, non possiamo non farci delle domande sul suo nuovo presunto: che sia etero,...