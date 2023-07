Pallanuoto | Italia-Cina 18-5 | il Settebello parte lento | poi si scioglie e chiude a punteggio pieno ai Mondiali

(Di venerdì 21 luglio 2023) Nonostante la vittoria del raggruppamento e la conseguente qualificazione ai quarti fossero già in tasca con la seconda vittoria, ildi Sandro Campagna batte laper 18-5 nella terza ed ultima giornata del Girone B dei2023 diin corso a Fukuoka, in Giappone,ndo la prima fase a. Gli azzurri torneranno in acqua martedì 25 alle ore 09.30ne contro la vincente del match tra Serbia ed una tra Croazia e Giappone (la perdente dello scontro diretto tra queste formazioni). Al Marine Messe Fukuoka Hall B Campagna schiera questi 13 uomini: 1 Marco Del Lungo (capitano), 2 Francesco Di Fulvio, 3 Luca Damonte, 4 Luca Marziali, 5 Andrea Fondelli, 6 Alessandro Velotto, 7 Vincenzo Renzuto Iodice, 8 ...

... CHIARA PELLACANI E MATTEO SANTORO 10.00femminile Ottavi di finale- Nuova Zelanda 11.30 - 13.00 Tuffi Piattaforma 10m maschile - Finale : EVENTUALI RICCARDO GIOVANNINI, ANDREAS ...... GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO NUOTO DI FONDO, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO STREAMING E TV - La partita- Nuova Zelanda difemminile dei Mondiali di ......maschile - Gruppo D Usa - Grecia 8.30 - 10.00 Tuffi Piattaforma 10m maschile - Semifinale 9.00maschile - Gruppo A Australia - Kazakistan 10.30maschile - Gruppo A Cina -...Il Settebello si prende la seconda vittoria ai Mondiali di Fukuoka. Davvero tutto facile per per gli azzurri, che dominano contro il Canada per 24-6, bissando il successo contro la Francia. Un match m ...Primi 16' da incubo, poi vengono fuori i veri equilibri. Esordio vincente per il Settebello ai Mondiali di pallanuoto 2023: in quel di Fukuoka gli azzurri, vice campioni iridati in carica, battono per ...