Palermo Ladies Open | c' è Paolini - Kasatkina live ora in tv

(Di venerdì 21 luglio 2023) Per il secondo anno consecutivo Sara Sorribes Tormo raggiunge le semifinali dei. La spagnola, n. 85 del ranking WTA, ha battuto in 2 set (6 - 1 7 - 6) la francese, n. 94 della ...

Per il secondo anno consecutivo Sara Sorribes Tormo raggiunge le semifinali deiOpen. La spagnola, n. 85 del ranking WTA, ha battuto in 2 set (6 - 1 7 - 6) la francese, n. 94 della classifica mondiale, Clara Burel. Il primo set è stato a senso unico, chiuso dalla ...Sarà Daria Kasatkina l'avversaria di Jasmine Paolini nei quarti di finale del 34esimoOpen. La russa, testa di serie numero 1, ha battuto la connazionale Tatiana Prozorova, proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6 - 3 6 - 1 in un'ora e 24 minuti di gioco. ...Non prima delle 20 sul Campo Centrale di, Paolini sarà impegnata nel quarto più atteso della 34esima edizione delOpen . Dall'altra parte del campo la tennista italiana troverà ...

Palermo Ladies Open, sarà Kasatkina-Paolini ai quarti Livesicilia.it

Per il secondo anno consecutivo Sara Sorribes Tormo raggiunge le semifinali dei Palermo Ladies Open. La spagnola, n. 85 del ranking WTA, ha ...PALERMO (ITALPRESS) - Per il secondo anno consecutivo, Sara Sorribes Tormo raggiunge le semifinali dei Palermo Ladies Open. La spagnola, numero 85 del rank ...