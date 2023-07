Pagamento NASpI Agosto 2023

(Di venerdì 21 luglio 2023) Quanto ancora c’è da aspettare prima di sapere la data didelladi? Un’attesa questa del tutto giustificata, dal momento che, come sappiamo, a differenza di altre tipologie di sostegno al reddito, per ildell’indennità di disoccupazione non è prevista una data certa. Questo dipende dal fatto che l’erogazione dellaè collegata alla data di presentazione della domanda, come abbiamo avuto già modo di spiegare in questi approfondimenti: Calcolo: Ecco cosa cambia Tuttavia, siamo in grado di fornire delle indicazioni approssimative sulle date didella disoccupazione, sulla base del confronto con quelle dei mesi precedenti e dello scorso ...

...o in cui almeno uno dei componenti sia percettore di Assicurazione Sociale per l'Impiego -e ... È necessario effettuare almeno unentro il 15 settembre 2023 per non decadere dal ...... i percettori della, Nuova assicurazione sociale per l'impiego, dell'Indennità mensile di ...carte sono operative a partire dal 18 luglio e per attivarle è necessario effettuare un primo...La carta solidale acquisti 2023 è una carta dielettronica concessa, in modo automatico e ... -e Indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori - DIS - COLL; - Indennità di ...

Da quando dovrebbe essere visibile Pagamento Naspi ad Agosto ... Insindacabili

Spunta una nuova data di pagamento dell'ex Bonus Renzi a luglio 2023 per i percettori di Naspi, vediamo qual è.Quando è previsto il pagamento Naspi a luglio 2023 Ecco le date. Secondo i dati degli anni precedenti, l'INPS dovrebbe pubblicare la data di pagamento della ...