Pagamenti digitali | a Bergamo crescono del 30 | 4% | meno della media nazionale

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 21 luglio 2023). L’utilizzo di carte di credito e bancomat nella ristorazione, ma anche al bar, non sembra essere ancora una moda a, soprattutto rispetto ad altre province italiane. Se in Italia si abbassa il valore dello scontrino medio pagato con carta o bancomat: dai 25,4 euro del 2022 ai 23,4 euro del 2023, registrando un -7,6%, allo stesso tempo si registra un convinto aumento deisenza contanti, con transazionicresciute in, in un anno, del +44,4%. Nella bergamasca la crescita è sotto laperché si ferma ad un +30,4%, dato che conferisce il 53° posto. Per analizzare il trend lungo tutto lo Stivale, SumUp ha realizzato l’osservatorio caffè e ristoranti cashless 2023: dalle province in cui ...