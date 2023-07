Osimhen | il nodo è la clausola | al massimo cento milioni De Laurentiis la vuole più alta Gazzetta

(Di venerdì 21 luglio 2023) La trattativa-Napoli, ossia tra Calenda (il suo procuratore) e De. Ne scrive lacon Maurizio Nicita. Ilè la. Oltre al fatto che non sono arrivate offerte importanti per il nigeriano. Per quanto l’offerta di Desia lievitata oltre i settenetti a stagione con i bonus (sarebbe lo stipendio più alto mai pagato dal produttore cinematografico nel calcio), per l’agente si tratterebbe di un adeguamento non in linea con la richiesta di mercato da duefatta dal presidente. Nelle varie ipotesi al vaglio sul tavolo della trattativa, che si svolge nella veranda dello Sport Hotel Rosatti — il quartier generale di Dea Dimaro —, quella su cui è più ...

Commenta per primo Il Napoli è al lavoro per blindare Victorcon un nuovo contratto. L'attuale accordo in scadenza a giugno 2025 può essere prolungato ... Ilda sciogliere è legato all'...Victorha raggiunto il ritiro di Dimaro, sede del Napoli, dove ha iniziato ad allenarsi coi compagni. Il suo agente intanto vuole trovare l'accordo con De Laurentiis Victorha raggiunto il ritiro di Dimaro, sede del Napoli, dove ha iniziato ad allenarsi coi compagni. Il suo agente intanto vuole trovare l'accordo con De ...A godersi lo spettacolo sono stati però specialmente i duemila fedelissimi al seguito, che hanno trasformato in un lungo e rumoroso happening le due sedute di allenamento previste al campo di ...

Osimhen, sorrisi e spine: il Napoli è ottimista sul rinnovo, ma c'è il nodo della clausola La Gazzetta dello Sport

L'accordo sul rinnovo del contratto di Victor Osimhen sembra vicino. Potrebbe concludersi in dieci giorni secondo La Repubblica ...Il Napoli e Osimhen potrebbero giungere a un accordo in tempi non molto lunghi, lo riferisce l'edizione odierna di Repubblica.