Ortensie | vuoi cambiare il loro colore? E’ economico e facilissimo!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 21 luglio 2023) Lesono tra i fiori più affascinanti e colorati che si possano trovare. Specialmente in questo periodo dell’anno, appaiono di una colorazione particolarmente accesa e per questo motivo rappresentano la scelta principale di tanti amanti del verde. Una pianta di ortensia è capace di offrire tantissima luminosità ad un ambiente e rendere unico lo spazio casalingo, esterno o interno che sia. Una zona che può apparire spoglia, cambia totalmente la sua immagine!: info utili Quando parliamo difacciamo riferimento non altro che a delle piante che appartengono alla famiglia delle Hydrangeaceae. Queste, sono originarie dell’Oriente: in particolar modo sono diffusissime in Cina ed in Giappone, ma se ne trovano tante anche in Tailandia. La pianta ha scopo puramente ornamentale: sono eccezionali i suoi fiori grandi. Di ...