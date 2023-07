Oroscopo Paolo Fox dal 22 al 28 luglio 2023 | previsioni per tutti i segni

(Di venerdì 21 luglio 2023) Tornano le attesissimeastrologiche dell'diFox, pubblicate dal settimanale DiPiù Tv, per la settimana dal 22 al 28. Il Leone sarà affascinante e irresistibile, l'Acquario sarà insofferente verso coloro che lo metteranno in gabbia. Ecco, nel dettaglio, cosa consigliano le Stelle per i dodicizodiacali. ARIETE - In amore, avrete un ottimo Cielo e potrete fare incontri importanti. Sarete passionali e romantici anche nei confronti del partner. A livello lavorativo, porterete avanti i vostri progetti con grinta e determinazione. La perseveranza vi condurrà verso il successo. TORO - Vivrete una settimana di grande stabilità e sarà possibile imbattervi in persone pronte a condividere i vostri stessi interessi. Cercate di passare del tempo con il ...

